Enrico Mentana, la Biraghi furiosa: "Cosa mi fate commentare?". Minaccia di andarsene, voci drastiche: "Finita così"

"Ma che dati ci fate commentare?". Enrico Mentana nel corso della sua maratona in occasione delle amministrative di domenica e lunedì ha dovuto domare le intemperanze di una delle sue ospiti in studio, la giornalista Sarina Biraghi. Dopo le "tendenze di voto", la sfida a Roma era di fatto già imbastita e impacchettata: un testa a testa tra Roberto Gualtieri del Pd ed Enrico Michetti del centrodestra, sicuri del ballottaggio, con la sindaca uscente Virginia Raggi dietro pure a Carlo Calenda, leader solitario di Azione. Per l'esponente del Movimento 5 Stelle, insomma, la brusca chiusura di un cerchio piuttosto deludente durato 5 anni.

Passano i minuti e alle tendenze di voto (un passo oltre gli exit poll tradizionali) il direttore del TgLa7 può finalmente sostituire i primi voti veri, seppure parzialissimi. Dopo una manciata di seggi scrutinati, ecco il colpo di scena capitolino. La prima proiezione di Swg dà infatti la Raggi clamorosamente davanti a Gualtieri. Un ribaltone sconvolgente, che se confermato cambierebbe addirittura il "segno" dei commenti politici a livello nazionale. Gli ospiti in studio saltano letteralmente sulla loro sedia, sussurrano, bisbigliano. La notizia è una bomba atomica, ma chi ne ha viste tante sa anche che le proiezioni dipendono in gran parte da quali seggi vengono scrutinati per primi.

Tradotto: si potrebbe partire da "roccaforti" di un candidato, che risulterebbe dunque in testa all'inizio per poi venire "risucchiato" con l'avanzare dello spoglio. La più esterrefatta è appunto la Biraghi, non per il risultato ma direttamente per il fatto di averlo reso noto: "Ma che dati ci fate commentare?", protesta la commentatrice de La Verità. "Minaccia di andarsene - sottolinea Dagospia -, la trattengono i fedelissimi Mentana Boys Tommaso Labate e Alessandro De Angelis". Dopo qualche minuto, la triste conferma per Raggi e grillini: la prima proiezione era un fuoco di paglia, Virginia scala al terzo posto e finirà quarta, al 19,1%, staccata per pochi decimali pure da Calenda.

