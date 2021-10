PizzaPulita, Guido Crosetto sbotta: "Posso dirlo? Un cogl*** disumano". Che lezione a Formigli

08 ottobre 2021 a

Fratelli d'Italia intransigente sul fascismo e neofascismo. Lo ha detto e ribadito Guido Crosetto. Il fondatore del partito guidato da Giorgia Meloni, ospite a PiazzaPulita su La7, non ci è andato per il sottile. Chiedendo prima al conduttore Corrado Formigli se poteva dire o meno una parolaccia, Crosetto è sbottato: "Fidanza e le prese in giro a Berizzi? Un cog***e disumano". Il riferimento è all'inchiesta denominata "Lobby nera" condotta da Fanpage, che ha portato l'europarlamentare di FdI all'autosospensione. Nel filmato del giornale online mandato in onda a PiazzaPulita si vede Carlo Fidanza gridare "Berizzi" al posto di "cheese" prima di scattare una foto.

Da qui l'accusa di ammiccare al fascismo, visto che Paolo Berizzi, firma di Repubblica e noto per le sue indagini sul neofascismo, vive da tempo sotto scorta. E così, ecco che Crosetto bolla Fidanza come "un cog*** disumano", ha ripetuto ricordando che se la sua voleva essere una battuta, "non fa neanche ridere". Intanto le richieste di Giorgia Meloni di visionare tutte le cento ore del girato, che avrebbero fatto emergere un giro di finanziamenti illeciti e la nostalgia di alcuni esponenti di FdI al Ventennio, sono state declinate.

Motivo questo per cui la numero uno di Fratelli d'Italia ha disertato la puntata del 7 settembre: "La Meloni stasera ha deciso di non essere presente a Piazzapulita? - ha detto Formigli -. Siamo in un paese libero, vada dove crede. Questo non ci impedisce di fare la nostra trasmissione e di continuare le nostre inchieste, cosa che faremo anche stasera". I dubbi però sull'inchiesta non mancano. La stessa Unione camere penali ha etichettato il lavoro di Fanpage come un'"indagine privata" al di fuori di regole e controlli e non un giornalismo d'inchiesta.

