Star in the Star, lo sfregio di Claudio Baglioni a Ilary Blasi: "Me ne devo andare? Mi fate un piacere"

Altra identità svelata a Star in the Star. Durante il programma di Canale 5 condotto da Ilary Blasi il pubblico da casa e i giudici sono riusciti a indovinare chi si nascondeva sotto la maschera di Claudio Baglioni. Marcella Bella, Andrea Pucci e Claudio Amendola hanno fatto il nome di Luca Laurenti, indovinando. A quel punto la conduttrice ha concesso la parola al concorrente che in men che non si dica si è detto sollevato: "Non sapete che piacere mi fate!", ha commentato scherzando prima di aggiungere: "È un mese che non respiro". Non è semplice infatti indossare trucco e parrucco e muoversi sul palco imitando il cantante assegnato. E Laurenti lo ha dimostrato.

Intanto nella puntata del 7 ottobre è andata meglio alla finta Loredana Bertè, arrivata al primo posto con 413 punti, a seguirla Lady Gaga al secondo con 409, al terzo Michael Jackson, mentre al quarto e al quinto Mina (proprio lei ha sfidato Baglioni). Ad avere la meglio, come sappiamo, la cantante. Anche se entrambe le esibizioni sono state apprezzatissime: "Tutti e due incredibili stasera - ha replicato Marcella Bella -. Imitazione perfetta però io ho un debole per Mina". Più titubante la conduttrice: "Solidarietà femminile? Io non saprei veramente chi scegliere".

Tutti sulla stessa linea invece i giudici. Dopo Marcella Bella è stata la volta di Amendola: "Questa volta veramente difficile perché tutti e due mi sono piaciuti tantissimo. Sono veramente in difficoltà, però devo votare per quello che è il mio giudizio. Mi dispiace per Baglioni ma passa Mina". Idem per Pucci : "Avrei detto anche io Mina. Secondo me l’interprete è straniera, merita di passare ancor di più". Solo dopo ecco rivelato il personaggio pubblico che si nascondeva sotto Baglioni. E chi ha chiesto a Laurenti il motivo della sua scelta, lui non ha esitato a rispondere: "Il primo bacio l’ho dato con una canzone di Baglioni". Mistero risolto.

