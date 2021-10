Lui è peggio di me, Filippa Lagerback gela Panariello: "Via le scarpe. O è il finimondo"

Francesco Fredella 08 ottobre 2021 a

Sempre su Rai 3, ma non da Fabio Fazio (dove è ospite fissa da anni): Filippa Lagerback è ospite di Giorgio Panariello e Marco Giallini che conducono Lui è peggio di me. Una puntata molto ricca con ospiti del calibro di Nek e Alex Britti, oltre allo scrittore e attore Fabio Volo. Filippa è moglie del conduttore Daniele Bossari e non si sottrae all'intervista di Marco Giallini e Panariello. "Se entri in una casa svedese senza toglierti le scarpe può succedere il finimondo", dice scherzando e rispolverando le sue origini nordiche.

Ma il siparietto è dietro l'angolo quando Giallini chiede informazioni lessicali s alcuni termini svedesi. "Come si scrive?”, dice scherzando l'attore romano. Ed anche Ficarra e Picone, due straordinari comici siciliani, prendono la palla al balzo per scherzare con i conduttori. Panariello, invece, ironizza sull'outfit nordico: zoccoli d'ordinanza. “Quella è un’usanza olandese!”, dice la Lagerback che corregge il comico toscano.

Filippa resta una delle donne più affascinanti della tv. Nel 1996 esordisce al cinema nel film Silenzio... si nasce di Giovanni Veronesi. Poi nel 1998-1999 affianca Fiorello in tv con Superboll su Canale5. Conduce: Candid Angels, Strano ma vero e, in Svezia la quinta e ultima stagione del reality show Farmen e nel 2010 il reality Drömmen om Italien (Il sogno Italiano). Dal 2005 è nella squadra di Fabio Fazio nel talk show Che tempo che fa: introduce gli ospiti che vengono intervistati durante il programma. La sua passione? La bicicletta.

