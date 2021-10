Tale e quale show, Alba Parietti nel mirino: tam-tam prima della diretta, "sarà il caos"

Francesco Fredella 08 ottobre 2021 a

Preparatevi al peggio. Stasera a Tale quale show potrebbe accadere di tutto: uno scontro senza precedenti tra Cristiano Malgioglio ed Alba Parietti che vestirà i panni di Guesch Patti, disco d'oro in Francia. Sembra che Malgy l'abbia conosciuta tanti anni fa e potrebbe, questa sera, essere più agguerrito che mai. Nel corso di Tale quale show - il format condotto da Carlo Conti su Rai 1 - non ha risparmiato critiche durissime nei confronti della Parietti, che si è difesa rispondendo a tono al paroliere di Mina (uno dei massimi esperti di musica).

Da rumors, giunti alle nostre orecchie, pare che Cristiano darà filo da torcere ad Alba, pronta a tutto. Potrebbe, ancora una volta, giudicare per ultimo la sua performances. L'ultima volta aveva detto: "Patty Pravo dovrebbe denunciarti". Una frase molto forte. "Io domani devo andare da un cardiologo per farmi fare l'elettrocardiogramma dopo avere ascoltato questa esibizione. Lasciami parlare, è un mio parere. Visto che lei ha cantato il "Paradiso" per me lei deve andare all'Inferno" Ma la Parietti sbotta sui social e continua a difendersi.

Le prove vanno avanti. Malgioglio in questa settimana non ha parlato con nessuno, ma è da poco giunto a Roma e pare sia inviperito con la Parietti. Avrebbe detto ad una fonte che conosciamo bene: "Stasera deve saper imitare alla perfezione la cantante francese. E' una grande responsabilità". E la Parietti, a quanto pare, si è messa a studiare abbastanza, ma occorre aspettare per vedere la sua performance.

Altro capitolo: lo share. Stasera, venerdì 8 ottobre, Tale quale show sfiderà di nuovo il Gf Vip di Alfonso Signorini, la scorsa settimana con il 21% ha vinto Carlo Conti. Ma stasera Signorini potrebbe sfoderare l'artiglieria pesante e replicare l'ultimo successo (quello di lunedì sera) con il 21% di share.

