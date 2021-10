Ballando con le stelle, Andrea Iannon e Lucrezia Lando "coppia di fatto". Bomba piccante alla vigilia: beccati così

08 ottobre 2021 a

Andrea Iannone e Lucrezia Lando sono una delle nuove coppie di Ballando con le Stelle, il programma condotto da Milly Carlucci, che ripartirà sabato 16 ottobre su Rai 1. Pare, però, che tra i due ci sia qualcosa in più di un semplice rapporto professionale. Lo dimostrerebbero alcuni scatti rubati dal settimanale Gente. I due, pilota lui e insegnante di danza lei, già fanno sognare il mondo della cronaca rosa.

Nelle foto rubate dai paparazzi, i due si trovano fuori dalla sala prove e i loro atteggiamenti sembrano andare ben “oltre i passi a due” di danza, come ha scritto il magazine. In effetti, dalle immagini si vede come Iannone, già ex di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, riservi alla giovane ballerina di 22 anni un atteggiamento per nulla formale, con dei baci affettuosissimi. Ad accendere il gossip è anche il fatto che nessuno dei due al momento risulta fidanzato.

Andrea, infatti, dopo la fine della relazione con la De Lellis, non ha mai smesso di dichiarare che il suo unico amore in questo momento è la moto. Uguale la Lando, single già da qualche tempo. La sua ultima love story è stata quella con il collega Marco De Angelis. Un amore che sbocciò proprio nel dietro le quinte di Ballando con le Stelle. Nel frattempo il talent show di Rai 1 si prepara a tornare in prima serata. Tanti i membri del cast: da Morgan ad Arisa, passando per Albano e Mietta fino a Sabrina Salerno e Fabio Galante.

