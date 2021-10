Striscia la Notizia, lo sfregio a Matteo Salvini: "Sei spacciato". Elezioni e caso Morisi, un risvolto pesantissimo

09 ottobre 2021 a

Striscia la Notizia non ci va mai per il sottile quando si tratta di fare satira politica. Stavolta il tg satirico di Canale 5 - ideato da Antonio Ricci e condotto dall’inedita coppia formata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani - ha affidato a Dario Ballantini il compito di imitare Matteo Salvini. “Tra gli esiti non esaltanti delle amministrative, il caso Morisi e la fronda interna, sono tanti i problemi che assillano il segretario leghista”, ha dichiarato Siani lanciando il servizio.

“Amici, eccomi qua - ha esordito Ballantini-Salvini - come sapete e vedere sono uno che ci mette sempre la faccia. Dopo la batosta delle lezioni se però qualcuno volesse metterci la sua…”. Poi lo scenario cambia, con l’imitatore che si ritrova davanti a un citofono, a riproporre l’ormai celebre momento vissuto dal leader leghista a Bologna: “In questa casa spacciate?”, è la domanda che trova come risposta un “no, sei tu che dopo le elezioni sei spacciato”.

Infine Striscia la Notizia ha fatto satira su Salvini e il suo ultimo incontro con Mario Draghi, avvenuto dopo lo strappo della Lega sulla delega fiscale: “Sono riuscito a convincerlo a mettermi tutto per iscritto, pane, latte… ma niente tasse, è quello che volevo”.

