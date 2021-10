Tu sì que vales, lite Ferilli-Mammucari: "Merito suo", "Ma cosa dici?". E in studio cala il gelo

10 ottobre 2021 a

Battibecco a Tu sì que vales. Nella quarta puntata del programma di Canale 5 Sabrina Ferilli si è scontrata con Teo Mammucari. Tutta colpa dell'esibizione di un giovane talento: un ragazzo si è tenuto in equilibrio su dei cilindri sovrapposti e posizionati a 4 metri di altezza circa, un’impresa davvero ardua che ha lasciato senza parole l'attrice.

Quest'ultima, dopo essersi complimentata con il giovane, ha rivolto apprezzamenti anche alla fidanzata, spiegando che trasmetteva un’energia fondamentale al fidanzato aiutandolo. Un'osservazione che non ha trovato d'accordo Mammuccari che ha a sua volta replicato: “Ma che stai dicendo? Lui sta la sopra e lei trasmette energia?”. Ma niente, per la Ferilli anche la fidanzata ha contribuito, soprattutto nel modo in cui gli passava i cilindri.

Sorpresa anche Maria De Filippi, che ha temuto il peggio. Nel mirino infatti la pericolosità del numero che ha tenuto tutto lo studio con il fiato sospeso: "Ma è sicuro di quello che sta facendo?” ha commentato la conduttrice di Mediaset per poi proseguire: “Porca miseria”. Il ragazzo infatti ha ottenuto un grande successo, dimostrando - assieme alla compagna - di sapere benissimo cosa stava facendo. Un numero come non si vedeva da parecchio tempo. Riuscito dunque.

