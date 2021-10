Che Tempo Che Fa, imbarazzo per Fazio: "Speriamo venga tradotto diversamente", cosa esce di bocca all'ospite

11 ottobre 2021 a

Piccolo imbarazzo a Che Tempo Che Fa, il programma di Rai 3 condotto da Fabio Fazio. Tutta "colpa" di Bebe Vio. Nella puntata del 10 ottobre l’atleta paralimpica ha raccontato tutte emozioni delle Paralimpiadi di Tokyo 2021. Bebe Vio è infatti riuscita nell'ennesima impresa di portare a casa l’oro nel fioretto individuale e la medaglia d’argento nel fioretto a squadre.

"Hai incontrato tutti, da Alex Zanardi a Ellen Mirren alle sfilate di moda, ti manca solo la Regina Elisabetta", ha detto il conduttore alla sua ospite mentre lei replicava: "Sì, mi manca e mi sa che mi devo sbrigare!". Una battuta legata all'età avanzata della Regina che ha messo in imbarazzo Fazio: "Con questa affermazione o non ti chiama mai più o ti chiama domani mattina!". E ancora: "Speriamo che venga tradotta in un altro modo…secondo me non ti chiama!".

Oltre a Bebe Vio, nel salotto di Viale Mazzini c'è stato anche Walter Veltroni, Roberto Saviano, che ha parlato della sua nuova graphic novel autobiografica. Grande spazio poi all'emergenza coronavirus con in collegamento il ministro della Salute Roberto Speranza, prima, e il virologo Roberto Burioni, poi. Entrambi impegnati a sensibilizzare più persone possibili a favore del vaccino.

