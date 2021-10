Striscia la Notizia, come vendono il tuo conto in banca: ultima frontiera hacker, in un secondo senza un soldo

12 ottobre 2021 a

a

a

Il dark web sta diventando sempre peggio. Essendo molto difficile beccare i criminali in rete, questi si stanno espandendo sempre di più, proponendo una lunga serie di annunci di prestazioni illegali e vendita di materiale o servizi molto poco leciti. “Vendono di tutto, dalla droga ai documenti falsi, passando persino per gli omicidi”, ha esordito Marco Camisani Calzolari nel suo servizio per Striscia la Notizia.

Mentre Matteo Bassetti parla, un brutale rutto: disastro a La7, sapete chi è stato? | Guarda

Il tg satirico di Canale 5 - ideato da Antonio Ricci e condotto da Alessandro Siani e Vanessa Incontrada - ha deciso di mostrare a milioni di telespettatori cosa si può trovare di questi tempi sul dark web. “L’ultima novità sono i conti correnti rubati e sbloccati: ce n’è uno con 21mila euro di saldo in vendita a soli 700 euro - ha dichiarato Calzolari mostrando le prove - vendono anche tutti i dettagli per eventuali verifiche. Ma ci sono anche account PayPal rubati, con pagamenti che avvengono ovviamente solo in bitcoin”.

"Quei soldi hai intenzione..." e giù botte. Clamoroso a Striscia: l'inviata e la troupe aggrediti dall'Imam di Bari

E dato che la maggior parte delle attività illegali richiedono un pagamento con la moneta virtuale, sul dark web c’è anche chi per 350 dollari insegna come trasformare i bitcoin in contanti. Così come non mancano vendite a dir poco strane, come le tigri bianche o la penna spara-proiettili.

"Giovanna Botteri in vacanza", dalla (costosissima) sede cinese della Rai arriva questa roba: la scoperta di 'Striscia'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.