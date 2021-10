Otto e mezzo, Corrado Formigli e Gad Lerner tra gli ospiti: pronto il processo a Giorgia Meloni?

12 ottobre 2021 a

a

a

Tra gli ospiti di questa sera a Otto e mezzo, il talk show condotto da Lilli Gruber su La7, ci sono anche Corrado Formigli e Gad Lerner. L'argomento al centro del dibattito è il green pass e la possibilità di concedere tamponi gratis ai lavoratori non vaccinati, visto che dal 15 ottobre sarà obbligatorio presentare il certificato per andare a lavorare. E infatti nell'annuncio degli ospiti su Twitter, l'account del programma titola: "No-Green pass, con i soldi degli altri".

"Perché attaccano la Cgil". La teoria del complotto irrompe da Lilli Gruber: fantascienza o realtà?

Guardando meglio gli ospiti, però, ci si chiede se la discussione in puntata non sfiorerà pure Giorgia Meloni e il suo partito, Fratelli d'Italia, dopo i fatti di sabato scorso a Roma, quando è stata presa d'assalto la sede della Cgil e ci sono stati numerosi e violenti scontri tra polizia e manifestanti. Molti di questi erano di Forza Nuova, di cui adesso si chiede lo scioglimento. A condannare quelle azioni, tra gli altri, anche la Meloni. Qualcuno, però, ci ha visto del marcio e l'ha accusata ancora una volta di non essere riuscita a prendere le distanze da fascismo e neo-fascismo. E' quanto ha detto, per esempio, il vicesegretario del Pd Peppe Provenzano.

Non è difficile pensare, insomma, che anche questa sera potrebbe essere fatto una sorta di processo alla Meloni proprio da parte di Formigli e Lerner, che già nei giorni scorsi ci sono andati giù pesante con la leader di FdI. Il primo, per esempio, le ha rimproverato la mancata condanna di gesti fascisti commessi da membri del suo partito e lo ha fatto dallo studio del suo programma, Piazzapulita, dove è stata mandata in onda l'inchiesta di Fanpage "Lobby nera". Uguale Lerner che, parlando di quell'inchiesta, aveva commentato: "Qualcuno crede che Giorgia Meloni sia rimasta sorpresa dalle battute antisemite di Carlo Fidanza? Lei viene da quel mondo, un mondo che ritiene Fini un traditore per aver rinnegato il fascismo".

"Matrice cercasi". Gruber a senso unico sin dal titolo: plotone schierato a Otto e Mezzo contro la Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.