Otto e Mezzo, Paolo Mieli: "Cosa aspettano Meloni e Salvini a far fuori i fascisti, un assalto alle loro sedi?"

Paolo Mieli è stato ospite in studio a Otto e Mezzo, la trasmissione di La7 che Lilli Gruber ha deciso di incentrare sulla violenza squadrista e fascista andata in scena a Roma a margine di una manifestazione no-green pass. “La matrice non la conosco”, aveva dichiarato Giorgia Meloni, e da qui è voluta partire la padrona di casa: “Ci sono dubbi?”. “Neanche uno, la matrice è fascista, erano lì presenti i leader di Forza Nuova”, ha risposto Mieli.

“Casomai si possono fare dei distinguo - ha aggiunto - non riduciamo tutto il problema dei no-green pass ai neofascisti. Quella è una parte ed è accaduta una cosa deprecabile, non c’è alcun dubbio che la matrice sia quella. Ed è inutile il discorso ‘eh ma ci sono anche…’, se ne parla un’altra volta. Salvini e Meloni fanno riferimento ai centri sociali? Ma che c’entra, quando si parlerà di quello lo faremo, ma adesso sta venendo fuori un problema di natura e matrice fascista”.

Mieli è stupito dall’analisi della vicenda che viene fatta all’interno di Lega e Fratelli d’Italia: “Ma è possibile che non ci sia uno che dica basta, che voglia fare una guerra senza quartiere e sbattere fuori questi fascisti? A me non importa niente, lo dico per loro, cosa devono aspettare? Un assalto alla sede della Lega?”.

