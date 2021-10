Tagadà, Matteo Bassetti estremo: "Meglio congelarlo", a chi vuole vietare il Green Pass

13 ottobre 2021 a

"Bisogna darlo solo ai vaccinati e a chi ha contratto il Covid. Meglio congelarlo, non ha senso nei luoghi di lavoro utilizzando il tampone". Lo dice Matteo Bassetti, ospite di Tagadà , il programma condotto da Tiziana Panella in onda su La7. "C'è una parte significativa di persone che non si vaccinerà. Forse occorre pensare ad un Green pass diverso, alla francese, in cui è previsto solo per i vaccinati o i guariti, oppure così non serve. Meglio allora congelarlo per i luoghi di lavoro e ripartire tra un po' di tempo".

"Un conto è usare il certificato verde al ristorante, al teatro o allo stadio, ma per entrare a lavoro è diverso. Così diventa un tamponificio, mentre l'unico modo per avere la sicurezza è fare un tampone il giorno stesso; 2-3 giorni dopo non è la stessa cose e aumentano i rischi".

"Il Green Pass rischia di diventare inutile. Si deciderà magari si potrebbe pensare ad un tampone una volta alla settimana. Te lo fai e poi ti vaccini se hai fatto la malattia o se hai problematiche vere. Così davvero non ha nessun senso, continuare sarà solo un disastro perché non sappiamo fare 10-12 milioni di tamponi a settimana. Il sistema rischia di andare in crisi, il Green pass va rivisto perché così è fatto male", ha concluso.

