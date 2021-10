Amici, Inder cacciato? Brutale vendetta della Celentano: chi fa fuori dal talent, clamoroso

13 ottobre 2021 a

Ad Amici, il talent di Maria De Filippi in onda su Canale 5, è il caos. Il tutto dopo l'eliminazione dopo il caso di Flaza, con la maglia sospesa e il seguente abbandono dello studio. Dunque Anna Pettinelli, che ha eliminato Inder dal programma per molto meno. Insomma, nervi a fior di pelle.

E proprio per vendicarsi di Veronica Peparini - si apprende dalle anticipazioni della puntata di domenica 17 ottobre, Alessandra Celentano ha messo in sfida Matt. Dunque ha spiegato infatti di voler mettere in sfida Matt non perché non lo ritiene talentuoso, anzi. trattasi di vendetta. Per inciso riuscita: Kledi, si apprende, ha giudicato la sfida e ha deciso di far passare Guido, quindi Matt è stato eliminato da questa edizione di Amici, tra le lacrime di tutti gli altri ragazzi.

Sconvolto in particolare Giacomo, che non riusciva a smettere di piangere, tanto che Ermal Meta ha sospeso il giudizio sulla sua performance, senza dargli un voto. Infine, si apprende di una punizione contro i cantanti, svogliati e sempre pronti a lamentarsi per le produzioni: poiché la strigliata della scorsa settimana non è servita, la produzione ha affidaot loro nove cover tra cui scegliere quella da preparare in un’ora, prima della registrazione. Prova impervia...

