Striscia la Notizia svela il raptus di Mauro Corona: "Dove mi guarda?". Battutaccia con la Berlinguer, gelo su Rai 3

15 ottobre 2021 a

a

a

Eccoci a Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5, la puntata è quella di giovedì 14 ottobre. Ed ecco che Vanessa Incontrada e Alessandro Siani lanciano "Spetteguless", uno dei cavalli di battaglia della squadra di Antonio Ricci, tra gossip e ironia.

Corna di Allegri ad Ambra Angiolini? Selvaggia massacra Vanessa Incontrada: "Tirati fuori". Un grosso caso

E al terzo posto, mirino puntato su Bianca Berlinguer e Mauro Corona, la coppia tornata ad animare CartaBianca, il programma in onda su Rai 3. Striscia ironizza sulle maniche, cortissime, sfoggiate dallo scrittore nell'ultima puntata. Maniche cortissime, per inciso, anche per la conduttrice. "Tempo di rimboccarsi le maniche. Sì, ma non fatelo troppo, perché altrimenti svaniscono", scherza Siani. Dunque, ecco che ripropongono le parole della Berlinguer: "Io la guardo con attenzione, noto tutto". "Sì, ma dove mi guarda... mi vede a mezzobusto? Tutto non mi vede, che sono coperto dal tavolo", replica Corona di fronte a una imbarazzata Berlinguer.

"Attenzione alle patate vecchie". Salute, una pericolosa menzogna | Video

Dunque al secondo posto ecco le "pretendenti" di Paolo Del Debbio. "Come resistere al suo eloquio?", si chiede la Incontrada, salvo poi mandare una serie di improperi del conduttore di Dritto e Rovescio. Ma tant'è, ecco le "bimbe di Del Debbio", signore incontrate nel corso dei suoi "servizi sul campo". In prima piazza, infine, si passa al Gf Vip. Anche Striscia rilancia quanto accaduto, quando nel corso di una discussione tra Soleil Sorge e Sophie viene nominato un certo "Fabri", che sarebbe Fabrizio Corona, il quale avrebbe indirizzato le due ragazze su come comportarsi nella casa.

Striscia, stoccata a Corona-Berlinguer: guarda il servizio

Le corna di Ambra? "La differenza tra satira e cattivo gusto". La rivolta vip contro Striscia | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.