Squid Game? "Un, due, tre, stella", in una scuola finisce in disgrazia: il drammatico effetto collaterale della serie

Squid Game è diventato un fenomeno mondiale, imponendosi nel giro di poche settimane come una delle serie televisive più viste di sempre su Netflix. I sudcoreani hanno fatto bingo per quanto ciò che mettono su schermo sia molto violento, e quindi vietato ai minori. Divieto che però serve a ben poco, dato che Squid Game è sulla bocca di tutti, anche degli adolescenti.

E per questo non mancano le polemiche e gli episodi pericolosi, come quello verificatosi in Belgio, dove in una scuola è scoppiata una bufera a causa di alcuni piccoli emulatori di Squid Game. I cui giochi mortali fanno ovviamente presa anche sui ragazzini, incoscienti per definizione a una certa età e portati a ripetere ciò che vedono. E così in una scuola di un piccolo comune belga una madre ha denunciato le violenze subite dagli amici mentre giocavano a uno, due, tre stella, ma in “variante Squid Game”.

In pratica chi veniva visto muoversi prendeva uno schiaffo in piena faccia. “Tutti i perdenti sono stati schiaffeggiati - ha denunciato una madre - mia figlia non capiva perché. Non conosce Squid Game, non ha visto clip o altro, non capisco perché così tanti bambini ci giochino dato che è una serie vietata ai minori di 18 anni. Ho paura che mia figlia torni a casa ferita”.

