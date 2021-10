Uomini e Donne, Joele Milan cacciato? "Quelli del programma sapevano tutto", un'accusa clamorosa

16 ottobre 2021 a

Joele Milan rompe il silenzio dopo la cacciata da Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. E' stato così interrotto il suo trono dopo aver ammesso l’errore di essersi accordato con la sua corteggiatrice Ilaria. Quest'ultima, invece, della corteggiatrice continuava a discolparsi fino a quando una sua rivale le ha suggerito di tacere.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha ribadito di non aver sentito Ilaria tramite il suo amico e che quella frase durante il ballo era solo una battuta. "Sono stato tanto male, non sono sereno… Grazie alle persone che ho intorno sono riuscito a riprendermi, ma oggi quando ho visto la puntata è stato quasi peggio di quando l’ho vissuta. Dentro di me so di non aver mai fatto niente con malizia o secondi fini. Sapevo che, per come sono fatto, l’esposizione davanti a tutta Italia mi avrebbe massacrato emotivamente. Molte persone infatti sui social mi hanno attaccato", ha spiegato in una intervista a Fanpage. Lui era ben consapevole di avere i microfoni addosso, e soprattutto di aver riferito tutto alla redazione.

Su Maria De Filippi Joele ha detto che, "è stata molto comprensiva e ha sottolineato che è normale che tra due ragazzi giovani possa scattare quel tipo di attrazione, ha preso anche le nostre parti. Gianni Sperti e Tina Cipollari? Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma purtroppo se dall’inizio del programma hanno una preferenza per qualcuno lo supportano sempre e comunque. Se invece ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso. Ilaria e il mio amico non si sono mai scritti, il primo messaggio è arrivato dopo l’eliminazione. Gli ha chiesto il mio numero per sapere come stavo, ma è successo tutto dopo. Con Ilaria non abbiamo più avuto modo di sentirci. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà", ha concluso Joele.

