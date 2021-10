In Onda, "Un calcio alla telecamera": No-Green pass a Trieste, David Parenzo e Concita De Gregorio in ansia per l'inviata

16 ottobre 2021 a

"Cos'è successo Roberta?": David Parenzo e Concita De Gregorio hanno bloccato tutto a In Onda, il talk trasmesso da La7 nel week-end, quando hanno sentito un forte rumore. La loro inviata al porto di Trieste, dove sta andando avanti la protesta contro il Green pass, ha spiegato cosa era appena accaduto: "Hanno appena dato un calcio alla nostra telecamera, si vede che il tasso alcolico è alto".

La tensione poi è andata aumentando, nonostante all'inizio del collegamento l'inviata avesse parlato di protesta pacifica, dove si stava addirittura organizzando una grigliata. A quel punto ha preso la parola il conduttore, che rivolgendosi alla regia ha detto: "Tenete le immagini qui, così se succede qualcosa è tutto registrato". "Comunque stai attenta", ha aggiunto anche la De Gregorio.

Mentre ascoltavano gli altri ospiti, i due giornalisti hanno sempre tenuto sott'occhio la loro inviata. Quest'ultima alla fine ha rassicurato tutti: "Ci siamo allontanati un po', perché gli animi si stavano scaldando, i portuali sono intervenuti e hanno fatto un cordone per proteggerci". Chi aveva cercato di aggredirli insomma non faceva parte del gruppo dei portuali. L'inviata poi ha continuato: "Il capo delegazione ha detto che non ha più senso restare qui, il 30 ottobre andranno a protestare a Roma davanti al Parlamento".

