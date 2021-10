Striscia la Notizia, i terrificanti insulti a Erika Mattina: l'orrore contro la Miss (e un sospetto)

17 ottobre 2021 a

Siamo a Striscia la Notizia, la puntata è quella trasmessa su Canale 5 nella serata di sabato 16 ottobre. Il tg satirico, come è noto, in questi giorni è nel mirino per la consegna del tapiro d'oro ad Ambra Angiolini, dopo il tradimento subito da Massimiliano Allegri. Consegna, quella del tapiro, che ha scatenato molte polemiche, a tratti incomprensibili, con annesse accuse di sessismo.

Dunque, la vicenda si è arricchita di numerosi capitoli: Striscia che afferma come fosse tutto concordato, Ambra Angiolini che tramite i legali smentisce e, anzi, rilancia dicendo di essere pronta ad andare in tribunale.

E tra gli effetti collaterali scatenati dal caso, va segnalata anche la tempesta che si è scatenata su Vanessa Incontrada, accusata di una presunta "complicità", e bersagliata da insulti e minacce sui social, tanto da essere costretta a chiudere i commenti. Insomma, le solite nefandezze del web.

Ed in questo contesto, forse, può essere inquadrato il servizio proposto da Striscia ieri, tutto dedicato a Erika Mattina, la finalista di Miss Mondo presa di mira proprio online perché lesbica e attivista per i diritti della sua comunità. Erika è stata infatti bersagliata da terrificanti insulti omofobi, che per inciso sono anche un reato. E insomma, nel servizio si può anche leggere una risposta tra le righe di Striscia: ecco cos'è il sessismo, quello vero. Ecco cos'è la violenza, quella vera. Per certo non un tapiro, anche se magari "consegnato" in un momento di dolore.

Striscia, gli insulti a Erika Mattina: il servizio

