Amici, "cacciare Flaza"? Bomba di Lorella Cuccarini, l'ombra del "fallimento": gelo in studio

17 ottobre 2021 a

a

a

Tensione alle stelle ad Amici. La conduttrice del programma di Canale 5 Maria De Filippi ha subito chiamato al centro dello studio Lorella Cuccarini per parlare della maglia sospesa di Flaza, ricevuta per non essersi comportata secondo il regolamento. Allieva e maestra si sono dunque sedute una di fronte all'altra. La Cuccarini ha annunciato di voler tenere la maglia sospesa ma di non volerla eliminare.

Mara Venier: "Due anni chiuso in casa". Choc: com'è ridotto Nino D'Angelo | Guarda

"Eliminarti ora per me sarebbe un fallimento. Vuoi fare questo mestiere? Dimostralo. Dipende da te. Ho deciso di toglierti il telefono perché è una distrazione. La maglia la tengo ancora io”. Quindi la Cuccarini ha duramente rimproverato Flaza, anche per cercare di spronarla a dare il meglio di sé. "Come pensi di essere credibile sul palco se non sei coerente nella vita?", le ha detto.

Mara Venier entra in studio e... bastano 3 secondi, in studio qualcosa di clamoroso | Guarda

Un modo di affrontare i problemi molto diverso da quello di Anna Pettinelli che con Inder, allievo che aveva violato il regolamento, ha optato per l’eliminazione. Scelta criticata dalla Cuccarini appunto che ha detto: "Non credo in chi urla in faccia e punisce senza aver nemmeno tentato".

"Guardate il naso di Morgan". Dagospia, bomba atomica: durante "Ballando", questa foto. Clamoroso sospetto | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.