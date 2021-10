Scherzi a Parte, bambola gonfiabile per adulti? Valeria Marini sotto-choc: roba estrema, cosa si trova davanti

18 ottobre 2021 a

a

a

Nell’ultima puntata di Scherzi a parte è andato in onda lo scherzo a Valeria Marini. La Marini ha ricevuto un’interessante proposta commerciale: una bambola con le sue sembianze. Ovviamente Valeria Marini vittima di Scherzi a parte - il programma di Enrico Papi in onda su Canale 5 - ha immediatamente accettato. Peccato che una volta firmato il contratto Valeria Marini abbia fatto un’amara scoperta. La bambola in questione non è destinata a un pubblico per bambini, ma è per il divertimento degli adulti. Ovviamente nel momento in cui Valeria Marini l’ha scoperto è andata su tutte le furie.

Spara sul palco e ferisce un attore: paura per Dayane Mello, un epilogo inaspettato

Valeria Marini a Scherzi a parte si è però arrabbiata non tanto per il tipo di pubblico a cui questa bambola dalle sue sembianze è destinata, ma per la presunta ‘bruttezza’: “Questa bambola è brutta…” Valeria Marini vittima di Scherzi a parte, come vedere nel video dello scherzo si è poi molto arrabbiata quando ha saputo che queste bambole erano già state messe in vendita online senza il suo permesso: “Sono stata truffata, avete messo in vendita queste bambole senza il mio permesso…".

Il fratello investe un ciclista con l'auto e lui ricatta Federica Pellegrini: il dramma della Divina, finale da brividi

Difesa da Alessandro Cecchi Paone, la Marini ha poi chiamato il suo avvocato per cercare di bloccare questa operazione commerciale. Proprio a quel punto è stato svelato a Valeria Marini di essere stata vittima di uno scherzo. Quest’ultima ha dapprima mandato tutti a quel paese, e successivamente ha rivelato: “Peccato mi piaceva l’idea di una bambola con le mie sembianze…”

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.