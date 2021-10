Striscia la Notizia, incubo all'aeroporto di Milano: "Si spacciano per tassisti, chi sono davvero". Fate molta attenzione

18 ottobre 2021 a

Valerio Staffelli è tornato all’aeroporto di Linate a Milano per documentare un fenomeno che già si era diffuso e che pare essere tornato in auge, nonostante fosse stato affrontato e smascherato da Striscia la Notizia in passato. In pratica diversi tassisti hanno denunciato che i Noleggi Con Conducente continuano a spacciarsi per taxi all’interno dell’aeroporto, contravvenendo alle norme in vigore.

Staffelli si è quindi recato sul posto documentare la reale situazione: ed effettivamente si è ritrovato dinanzi allo scenario che gli era stato denunciato. “Questi sono furbetti - ha dichiarato - perché anziché attendere al bacchetto che gli è stato assegnato, adescano direttamente i clienti all’uscita dei Gate, spacciandosi per tassisti ufficiali. Così non fanno altro che rubare il lavoro ai veri tassisti, che invece sono costretti ad aspettare fuori l’arrivo dei clienti”.

In pratica una volta passata la bufera dei servizi passati, i NCC sono tornati ad applicare lo stesso modus operandi per accalappiare più clienti possibili, ignari del fatto che quelli non siano veri tassisti. Staffelli ha infatti documentato diversi uomini posizionati davanti alle porte e ne ha fermato uno: “Perché rubate il lavoro e non state al banchetto? Dovete stare là, questo dice la norma”. Poi l’intervento della guardia di finanza a riportare la situazione alla normalità, almeno per ora.

