Striscia la Notizia, a Ilary Blasi "esce" il seno: sconcertante e piccante, cosa vi siete persi

17 ottobre 2021 a

a

a

Il look dei vip nel mirino di Striscia la Notizia. Già, si parla di "Moda caustica", una delle storiche rubriche del tg satirico di Canale 5, riproposta nella puntata in onda sabato 16 ottobre. Insomma, ecco il meglio del peggio in termini di outfit sfoggiati nel corso della settimana televisiva che si è appena conclusa.

"Cosa dovrebbe fare ora Antonio Ricci". Le corna di Ambra a Striscia? Alba Parietti a valanga

Al secondo posto ecco Ilary Blasi a Star in the star. "Ci piace la sobrietà", afferma. Peccato che il vestito con cui si presenta al programma è tutto tranne che sobrio: viola ma soprattutto con un "buco strategico" che permette al seno di fare capolino. "Viola la legge del buongusto", taglia corto la voce fuori campo di Alessandro Siani.

Dunque, al primo posto, a Da noi... A ruota libera, Donatella Rettore vestita così. "Ma come la hanno conciata. Povera Donatella, metà bianca e metà nera: il suo stilista gliene combina sempre di ogni colore", afferma Siani, che poi si spende in ironia anche sugli sconcertanti guanti-scheletro.

Infine, menzione d'onore per Antonella Clerici: "Guardate come si è presentata a È sempre mezzogiorno. Ma come la hanno vestita? L'abito non le dona affatto, davvero difficile da mandare giù...". E in effetti, il vestitone viola-su-viola, non è proprio il massimo...

Striscia, Moda Caustica: qui il servizio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.