Tale e quale show, la fucilata di Franco Oppini: "Alba Parietti? Non seguo..."

Il famoso attore de I Gatti dei vicolo Miracoli a Trends&Celebrities parla del ritorno in scena. “Da tempo aspettavamo la riapertura dei teatri. Ora possiamo gioire per questa notizia”, racconta su RTL102.5 News. “Io amato da intere generazioni? Saranno almeno 15 o 16, vista la mia età! Del resto, quando abbiamo rovinato l’Italia con il famoso ‘Capitooo?’ di Jerry Calà, gli uomini di oggi erano bambini che avevano 4-5 anni”: Franco Oppini non perde la voglia di scherzare. E in diretta su RTL102.5 News, durante Trends&Celebrities condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, spara a zero. Racconta tutto, senza freni. Anche quando interviene in diretta al telefono Umberto Smaila. Poi Oppini parla della tv ai tempi moderni: “All’epoca la tv doveva fare un certo tipo di comicità, con cabarettisti che nacquero davvero uno dopo l’altro in quel periodo. C’eravamo noi, la Smorfia, Beruschi, tantissimi grandi nomi… Poi, da quel tipo di tv, sono arrivate le televisioni private e c’è stata una proliferazione di tipi di comici diversi. Quello era il periodo più bello, del grande show del sabato sera, come Drive In”.

Ma il vero show arriva quando parla della reunion de I Gatti di vicolo Miracoli. Oppini dice: “Il 20 luglio Jerry Calà ha organizzato la festa per il suo 70° compleanno all’Arena di Verona ed è stato un momento stupendo, con tanti altri amici. Lì è iniziata la reunion. Inoltre, noi due anni fa abbiamo fatto un film, ‘Odissea nell’ospizio’, ma è incappato nel lockdown. Non è uscito al cinema ed è finito su piattaforme di streaming” (tra l’altro l’evento è stato trasmesso in diretta su RTL102.5 e potete trovarlo su RTL102.5 Play).

Ma Smaila, intervenuto a Trends&Celebrities, dice di volere telefonare “alla televisione” per chiederle di fare tornare in tv I Gatti. Oppini risponde: “Io sto comprando Mediaset, quindi siamo a posto”. Immediata la replica di Smaila, che punzecchia l’amico e collega sul suo tifo bianconero: “Io ho comprato anche la Juventus, così finalmente la mettiamo in naftalina!”. E poi Oppini replica: “Dal 19 novembre riprenderò il teatro dopo due anni di Lockdown. Sono due mesi che provo da solo a casa. Alba Parietti a Tale e Quale Show? Non la sto seguendo, sono impegnato a teatro. Seguo Juventus, Milan, Napoli, Fiorentina… Molto più interessanti”.

