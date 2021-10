Amici, Alessandra Cicicarello smascherata: ecco dove la avevamo già vista, una soffiata clamorosa

18 ottobre 2021 a

Ale di Amici 21 è una nuova allieva della scuola. Il suo vero nome è Alessandra Ciccariello. Nello studio dello show di Maria De Filippi in onda su Canale 5 è'stata scelta da Lorella Cuccarini per una sfida contro Elisabetta Ivankovich. Ale ha vinto la sfida e ha conquistato un banco, lo stesso che Elisabetta ha visto andare via per la seconda volta in due edizioni. Ma dove si era già vista Alessandra Ciccariello.

La cantante infatti ha partecipato ad un altro talent show: X Factor 2020 ed è arrivata a un passo dai Live. Superate le Audition, poi ha convinto Hell Raton, giudice delle Under Donna, anche durante i Bootcamp; aveva così conquistato una delle cinque sedie, ma si è fermata agli Home Visit. Hell Raton non ha scelto la Ciccariello nella squadra per i Live, preferendo a lei altre tre cantanti: Cmqmartina, Mydrama e Casadilego, la vincitrice di X Factor 2020.

Alessandra Ciccariello non è solo cantante, ma anche ballerina. Viene da Portici, è nata a Napoli il 13 settembre del 2003 e ha 18 anni, compiuti da poco. Si è diplomata al liceo scientifico e attualmente risulta iscritta all’Università degli Studi di Napoli Federico II, stando al suo profilo Facebook. Nella sua vita non c’è solo la musica, perché ha studiato anche ballo sin da bambina. A 12 anni ha iniziato a scrivere canzoni. Ha all’attivo già diversi inediti: LV, Cuori in una busta, Disegno te e Cielo aperto.

