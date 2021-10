Striscia la Notizia, "avete mai notato che Mario Draghi...": somiglianza impressionante. Veleno puro, ecco la foto

19 ottobre 2021 a

Tutta l'irriverenza di Striscia la Notizia, il tg satirico di Canale 5 che, archiviate - o quasi - le polemiche per il caso Ambra Angiolini-Massimiliano Allegri tira dritto, sera dopo sera, facendo incetta di share. Dietro al bancone la azzeccata coppia composta da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani.

E così, nella puntata trasmessa nella serata di lunedì 18 ottobre, ecco il consueto servizio sui "sosia mancati". Striscia insomma si diletta nel trovare peculiari somiglianze relative a personaggi famosi: chi assomiglia a chi?

Bene, si diceva dell'irriverenza del tg satirico ideato da Antonio Ricci: nel mirino, infatti, ci finisce niente meno che Mario Draghi, per un paragone piuttosto... sorprendente. Striscia prende spunto dalla segnalazione di alcuni telespettatori e fa sapere che secondo molti di loro "il nostro presidente del Consiglio Mario Draghi sarebbe molto simile a Scorza, la tartaruga del film d'animazione Alla ricerca di Nemo". Dunque le immagini che mostrano Draghi e Scorza a confronto: in effetti, una certa somiglianza la si riesce a ravvisare.

Ma non è tutto: vi è poi spazio per una seconda somiglianza. E, in questo caso, si parla di Luciana Lamorgese: secondo altre segnalazioni, infatti, sarebbe molto simile ad Elsa Fornero. Già, tra pessimi ministri evidentemente ci si intende. O meglio, ci si assomiglia...

Striscia, Draghi come Scorza: il servizio

