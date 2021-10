Uomini e Donne, secchiate d'acqua tra Gemma Galgani e Tina Cipollari: la De Filippi ferma tutto

Francesco Fredella 19 ottobre 2021 a

a

a

Preparatevi allo show. Mettetevi comodi: roba da popcorn e bibita. A Uomini e Donne, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani accede di nuovo di tutto. Qualcosa - incredibile ma vero - che non ha precedenti nemmeno per lo show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Un fuoriprogramma che lascia senza parole i telespettatori.

Le anticipazioni, legate alla nuova puntate, sono di fuoco. Rumors, infatti, parlano della prima sfilata della stagione delle dame presenti nel programma. E, ovviamente, non mancheranno le critiche a Gemma Galgani da parte di Tina Cipollari (sua acerrima nemica). La Dama è pronta a stupire e conquistare tutti con il suo look.

"Io sono nato, mia madre è andata in coma". Uomini e donne, il dramma di Luca: choc in studio

Una fonte ben informata su quello che è accaduto in studio ci dice che Gemma risponderà a tono alla Galgani. Addirittura si parla di secchi d'acqua che volano in studio. Tina Cipollari, in pratica, va su tutte le furie e ci sarà una vera e propria rissa. La Cipollari, sempre secondo i rumors, scomparirà per tornare con un secchio d'acqua. L'accusa più forte che la Cipollari muove nei confronti della Galgani è legata ai suoi spasimanti, giovani o maturi sembra che vadano tutti via. Sarà davvero così? Lo scorso anno la Galgani è finita nel vortice delle polemiche per la storia con Sirius, giovane marinaio che da un po' di tempo è scomparso dai radar della tv.

Piantata in asso e ridicolizzata: Gemma Galgani, l'ultimo dramma. Che brutta fine in diretta tv...

Ma nel corso della puntata si parlerà anche del trono classico: Matteo dovrà fare i conti con l’assenza di Maria, il posto di Joele continuerà ad essere vuoto. Davvero Maria De Filippi ha deciso di non sostituire il tronista? Per adesso i riflettori potrebbero essere puntati soltanto su Roberta, Andrea Nicole e Matteo.

Gemma Galgani? "Fa di tutto per restare": umiliata dall'infiltrato nel pubblico

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.