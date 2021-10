Storie Italiane, Dodi Battaglia straziante sulla morte della moglie: "Settimane o mesi non bastano. Credo che..."

19 ottobre 2021 a

Un anno difficile quello trascorso da Dodi Battaglia, ex componente dei Pooh, che ha dovuto subire la perdita del suo caro amico e compagno di band Stefano e poi anche la scomparsa della moglie Paola. "Stiamo affrontando la cosa nel modo migliore possibile, con forza, con tristezza, senza cancellare quello che è accaduto quindi senza togliere le foto ma nemmeno facendo degli altari", ha raccontato Battaglia a Eleonora Daniele nello studio di Storie Italiane su Rai 1.

"Non è una cosa che si risolve in poche settimane o mesi, ce la porteremo dietro per sempre - ha continuato l'ospite -. A mia figlia ho detto 'sappi che la mamma è sempre con noi'". Un racconto straziante, che ha commosso tutti. Dodi, poi, ha spiegato di aver scoperto della malattia della moglie ben 11 anni fa: "È stato un percorso lungo e doloroso, ha avuto degli alti e bassi fino a che alla fine dell'estate scorsa ha iniziato a peggiorare e ho capito che stava succedendo qualcosa, poi negli ultimi 2-3 mesi ha avuto un down pazzesco e quella è stata la parte più dolorosa perché praticamente non c'era più".

Parlando dei giorni più difficili, ha continuato: "Le ho sempre parlato, anche gli ultimi giorni che era in coma io ho continuato a parlarle. Il sorriso che vedi nelle foto è stato lo stesso che ha avuto sempre fino all'ultimo giorno, senza mai provare rabbia. Con quello stesso sorriso se n'è andata". Parlando poi dell'altro lutto, quello di Stefano, portato via dal Covid, Dodi ha raccontato: "Ci hanno detto poco prima che morisse che si stava riprendendo, ma poi c'è stato il tracollo che ci ha lasciato senza parole. Lui era il collante dei Pooh, lui era quello che riusciva a fare un passo indietro tra noi 4. Aveva una simpatia pazzesca. Noi facevamo i frontman e lui da dietro controllava se funzionava tutto".

