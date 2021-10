Pomeriggio 5, Cecchi Paone sbotta e urla in studio contro Brosio: "Mandatelo a Medjugorje"

19 ottobre 2021 a

Nuovo scontro sui vaccini a Pomeriggio 5. Nella puntata del 19 ottobre del programma condotto da Barbara d'Urso su Canale 5, tutti si sono scagliati contro Paolo Brosio. Il giornalista ha difeso a spada tratta chi, come alcuni sacerdoti, non si vaccina contro il coronavirus, mandando su tutte le furie gli ospiti in studio. "Io non sono No-Vax, ho fatto tutti i vaccini del mondo, ma questo non lo faccio perché ho avuto il Covid e mi sono curato", ha detto Brosio difendendo quei preti che invitano i fedeli a non accettare la dose di siero contro il Covid.

Neppure con chi gli ha ricordato che si tratta di un dovere della comunità, Brosio ha cambiato idea. Anzi, il giornalista ha rincarato la dose specificando che si tratta di una scelta individuale. A quel punto è stato Alessandro Cecchi Paone a urlare al collega: "Mandatelo a Medjugorje".

D'altronde Cecchi Paone è da sempre a favore del vaccino, come lui stesso ha annunciato più volte in tv: "Ho sempre detto che dovrebbe essere quella del 2022 la prima estate normale. Bisognerebbe bilanciare la voglia di non tirare i remi in barca e la comprensione che le cose non si risolvono in un battibaleno".

