Striscia la Notizia inchioda anche Orietta Berti: "I giovani la amano?", siluro contro la 78enne. Spunta un video...

Orietta Berti è un'icona della musica italiana e negli ultimi tempi è diventata un personaggio amatissimo anche dai giovani grazie al tormentone Mille con Fedez e Achille Lauro. Ieri 20 ottobre Striscia la notizia ha puntato il suo scanner test "Fatti e rifatti" su di lei.

Nel servizio si ripercorre la carriera della cantante, che per la voce, dice di "usare il peperoncino", e ricorda di quando ha "perso i freni inibitori", facendo la "sexy" con Alessandro Haber. E ancora, viene mandato in onda il video in cui imita Damiano David dei Maneskin e Achille Lauro.

Secondo lo scanner, dal confronto sembra esservi stata una "bella tiratina alle palpebre" e "il viso sembra l'abbia rimpolpato per benino. Quanti interventi ha fatto?" si chiede Striscia la notizia. Che poi la trasforma anche in uomo, "uno schianto". "Non fare più nulla, sei bellissima così. Faresti un altro errore", perché "di errori ne ha fatti eccome". Come quando ha chiamato Amadeus "Amedeo" e i Maneskin "Naziskin". O ancora Fedez "Fedesss".

