Stricia la Notizia, Giorgia Meloni e Silvia Toffanin faccia a faccia, un video inquietante: sospiri e occhiatacce

Anche Giorgia Meloni e Silvia Toffanin finiscono a Striscia la notizia. Per la precisione, al primissimo posto della classifica de I nuovi mostri, che unisce il meglio (e il peggio) della settimana televisiva italiana.

Questa volta, però, non l'intervista andata in onda a Verissimo, quanto la versione "tagliata ad arte" fatta circolare da qualche buontempone sui social. La leader di FdI saluta la conduttrice di Canale 5, che le chiede: "Ci diamo del tu?". "Sì assolutamente, ci siamo anche vestite in tono", risponde la Meloni.





Guarda il video di Striscia la notizia: il gelo (fake) tra Meloni e Toffanin



Poi il montatore elimina ogni domanda e risposta e si procede solo per sospiri, sguardi interrogativi, mugugni, silenzi più che imbarazzati. Lunghi, lunghissimi secondi di gelo. I sorrisi del caso si fanno sempre più tirati, fino ad arrivare a musi lunghi e, addirittura, alle braccia alzate in segno di resa della Toffanin. "Non ti voglio vedere più", afferma alla fine la Meloni, raggelando la conduttrice Mediaset, che mastica amaro.

Si ride, l'idea è geniale e realizzata alla perfezione. Peccato solo che nel mare magnum della Rete sicuramente qualcuno la prenderà per vera e magari ci ricamerà sopra per accusare la Meloni di "cafonaggine". In questo periodo di fango gratuito, in fondo, ci manca solo questo.

