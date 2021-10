Striscia la notizia, Enrico Mentana spiazzato in diretta: "Draghi, mettitelo nel c***o"

21 ottobre 2021 a

a

a

Nella classifica dei Nuovi mostri, a Striscia la notizia, su Canale 5, nella puntata del 20 ottobre come sempre c'è il meglio del trash visto in tv e sul web. Nell'ultimo servizio troviamo dunque il gavettone a Maria De Filippi a opera di Sabrina Ferilli, il divertente montaggio dell'intervista di Silvia Toffanin a Giorgia Meloni e i cori "Draghi vaffan***o" durante il collegamento di Enrico Mentana con il suo giornalista dalla piazza di Trieste.

Qui il video di Striscia la notizia

"Nell'intimità come ti piaceva, eh?". Forum, imbarazzo totale: dito medio ingessato, roba piccantissima | Video

Al terzo posto infatti ci sono le proteste anti green pass a Trieste. Si sentono solo i manifestanti che insultano il presidente del Consiglio. Non si riesce nemmeno a sentire la voce dell'inviato di Mentana. Insomma "la protesta dei portuali non è andata a buon fine, l'inviato è riuscito a portare il servizio in porto".

"Quella volta col cavallo". L'escort gay sconvolge Giletti: la perversione più bieca | Video

Poi al secondo posto c'è appunto la Ferilli che fa il gavettone a Maria De Filippi durante la puntata di Tu si que vales. E al primo posto il montaggio del servizio dell'intervista di Silvia Toffanin a Giorgia Meloni a Verissimo, su Canale 5.

Sospiri e occhiatacce, Meloni-Toffanin faccia a faccia? Un video inquietante | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.