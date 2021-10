Amici, Flaza-choc: "Due anni di depressione, ecco dove dormivo la notte", come si era ridotta

21 ottobre 2021 a

“Ho passato 2 anni e mezzo in depressione": Flaza fa questa confessione alla sua maestra di canto, Lorella Cuccarini. Quest'ultima, infatti, ha deciso di sospendere la maglia alla cantante per alcune violazioni delle regole del programma, Amici. In un primo momento, quindi, ha preferito non eliminarla per darle la possibilità di raccontarsi e farsi conoscere meglio. In realtà, poi, stando alle anticipazioni della puntata che andrà in onda domenica ma che è già stata registrata, Flaza sarebbe stata eliminata definitivamente per l'ennesimo comportamento sbagliato.

Prima di arrivare a quel punto, però, Flaza ha parlato di sé: "Non sono più uscita, non ho avuto amici, non mi sono appassionata a niente. Ho passato tanto tempo fuori casa perché non andavo d’accordo con i miei genitori. Ho dormito nelle stazioni”. La ragazza, poi, ha cercato di far capire alla sua insegnante che non è così maleducata come sembra: "L’arroganza è un mio modo di difendermi. Quando ci sono situazioni in cui mi sento da meno metto questo scudo per difendermi”.

Quando l'allieva ha chiesto a Lorella un suggerimento su come fare per cambiare l'opinione del pubblico sul suo conto, la Cuccarini le ha consigliato di chiedere aiuto, se necessario, e di dimostrare la vera persona che è. In un secondo momento, la prof di canto ha chiesto a Flaza di riflettere su se stessa e attuare un cambiamento. Infine ha detto: "Guardami negli occhi e dimmi chi sei".

