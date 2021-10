Striscia la notizia, "come Angelina Jolie": ma riduceva le clienti così, orrore a colpi di botox

22 ottobre 2021 a

a

a

Garantiva trattamenti "full face" alla Angelina Jolie sul suo profilo Instagram dove si presentava come "professionista" con tanto di master. Ma come ha scoperto Striscia la notizia, la signora in questione non era né una dottoressa né appunto una professionista. Eppure effettuava filler e botox nel suo appartamento abusivamente. La "scultrice di volti" che prometteva profili come la Jolie, avvisava le sue clienti: "Potrebbero esserci reazioni allergiche, il viso potrebbe gonfiarsi. Io consiglio l'assunzione del cortisone per alleviare il gonfiore che altrimenti potrebbe essere permanente".

Alberto Angela umiliato da Miriam Leone, "Striscia" scova un video: ciò che non avevamo visto | Guarda

Con l'aiuto di una complice e con una telecamera nascosta Striscia la Notizia si è introdotta nella casa-studio della donna che pensando di avere a che fare con una cliente ha detto: "Faccio questo lavoro da tre anni, ma non sono una dottoressa e non potrei aprire uno studio".

Non sa nemmeno dire "green pass": disastro-Lamorgese in aula, un video imbarazzante | Guarda

Quindi l'inviato Luca Abete ha raggiunto la "scultrice di volti" ma lei, terrorizzata dalla presenza delle telecamere di Striscia se l'è data a gambe levate. Alle domande di Abete la donna ha negato più volte di utilizzare botox abusivamente ma intanto ha continuato a correre fino a raggiungere una macchina sulla quale è salita ed è fuggita.

Striscia la Notizia, Veline da bollino rosso: prima così, poi... una mossa da pazzi in prima serata | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.