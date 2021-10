Striscia la notizia, le veline Talisa e Giulia accavallano le gambe: sul bancone, "roba da infarto"

22 ottobre 2021 a

Tempo di Striscia la Notizia, tempo di veline. Nella puntata andata in onda su Canale 5, quella di venerdì 22 ottobre Talisa Jade Ravagnani e Giulia Pelagatti, si sono prestate a una foto con un cane che è la mascotte del programma chiamato Gruosss. E hanno dato appuntamento agli spettatori con una foto in cui risalta la loro femminilità.

Al netto del fatto che le due veline sono meravigliose, hanno sfoggiato in prima serata un look assolutamente mozzafiato. Minigonna cortissima, sgambatissima e scollatissime con una sorta di bikini. Sedute su quel bancone dove tutte le sere si scatenano per i loro balletti supersexy.

Le nuove veline di Striscia la Notizia sono entrambe ex Amici di Maria De Filippi. “Abbiamo iniziato a fare danza da giovanissime, ma mai avremmo pensato di arrivare a Striscia la Notizia“, hanno detto al Corriere della Sera. Poi hanno spiegato: “Vorremmo dare sfogo alla nostra passione e al nostro talento, con stacchetti costruiti su misura per noi, che mettano in luce le nostre capacità. Il fatto che abbiano scelto due ballerine professioniste anche nella coppia prima di noi dice che qualcosa è cambiato”,

