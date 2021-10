Tale e quale show, Cristiano Malgioglio contro Carlo Conti: "Me ne vado", cala il gelo

23 ottobre 2021 a

Momenti di inattesa tensione a Tale e Quale Show tra il conduttore Carlo Conti e il giudice Cristiano Malgioglio. Nodo del contendere del talent vip musicale di Rai1, ancora una volta, Alba Parietti. La showgirl torinese è il bersaglio prediletto di Malgy, che ad ogni puntata le riserva commenti caustici e decisamente perfidi, spesso accolti dal pubblico in sala con fischi e mugugni. Il tutto per la gioia, ovviamente, dei telespettatori che si scatenano sui social in diretta.

Malgioglio fa appena in tempo a stroncare la Parietti che Conti, forse capita l'antifona e intuiti i (soliti) toni polemici del suo giudice gli toglie la parola per passarla a Loretta Goggi, solitamente un po' più morbida, o perlomeno misurata.

"Ma è possibile che io non posso mai finire un commento? Io me ne vado ogni volta", esclama Cristiano. Il tono è stizzito, il confine con la "trovata scenica" appare molto labile. L'autore di Come tu mi vuoi, Sbucciami e Caro Berlusconi si alza e si allontana dalla postazione della giuria, prima di tornare sui suoi passi, ancora scosso e nervoso.

"Sentiamo il commento - lo ha riaccolto con un po' di gelo il padrone di casa Conti -, stava parlando Loretta, per favore rientriamo nei ranghi". E anche le parole della Goggi, dopo l'esibizione della Parietti nei panni di Amanda Lear, sembrano una vera e propria stilettata al collega: "Mi danno della buonista ma io non metto mai in discussione la professionalità e tutto il nome che i nostri artisti si portano dietro". E chissà come reagirà Malgioglio alla prossima puntata, quando ci sarà da giudicare ancora la sua "nemica" Alba.

