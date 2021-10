Che tempo che fa, Cristina D'Avena? Fuori (davvero) tutto, in studio così: forme in libertà, pazzesca

25 ottobre 2021 a

La storica e calda voce dei cartoni animati per molte generazioni, ossia Cristina D'Avena, da qualche tempo si è "reinventata" - ci si conceda il termine - come icona sexy. Stanno lì a dimostrarlo le cifre del suo account Instagram, sempre più seguito e dove lei, spesso e volentieri, si mostra in scatti un poco maliziosi e mozzafiato, foto in cui senza troppi indugi mostra il suo corpo e le sue splendide forme.

Non solo Instagram, però. Si dà il caso che nella serata di ieri, domenica 25 ottobre, Cristina D'Avena fosse ospite in studio di Fabio Fazio a Che tempo che fa, il programma in onda su Rai 3. E per l'occasione, negli studi Rai, la D'Avena ha sfoggiato il look che potete vedere in quest'articolo: un vestitino nero con scollatura profondissima, quasi... "infinita". A corredo, una vistosa collana in argento. Look ricercato, prezioso e super-provocante. Insomma, Cristina D'Avena colpisce ancora.

