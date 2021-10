Oggi è un altro giorno, Patrizia Caselli e la relazione con Craxi: "Quando tornava dalla moglie..."

26 ottobre 2021 a

a

a

"Lui era una persona fantastica ma anche molto ingombrante": Patrizia Caselli, ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno su Rai 1, ha parlato per la prima volta in tv della sua relazione con Bettino Craxi. In particolare, ha rivelato di aver vissuto un grande amore. Un amore che l'ha spinta a stare accanto a lui anche nei suoi ultimi anni di vita ad Hammamet in Tunisia. Anche se molti la considerano l'amante dell'ex presidente del Consiglio, allora sposato con Anna Craxi, alla Casella questa definizione sta stretta: "Io ero lì nel pieno rispetto di altre figure, ma abbiamo condiviso una grande tragedia, con tanto sentimento, e non è quello che mi immagino io come amante".

"Una malattia terribile, come la ho vista morire": il dramma di Stefania Orlando, silenzio in studio

La loro relazione, come da lei raccontato, iniziò negli anni '90, poco prima di Tangentopoli: "Di lui mi colpì il fatto che sembrava essere sempre appartenuto alla mia storia, era come una persona ritrovata". Dopo la caduta in disgrazia di Bettino, Patrizia - che faceva e fa l'attrice - decise di lasciare tutto e di seguirlo: "Il sentimento era autentico, non avrei potuto fare altro. Io avevo il mio lavoro, ma ho rifiutato tutto".

Memo Remigi si collega in mutande? "Alzati e...". Serena Bortone va in tilt: una frase da censura

La vita ad Hammamet, comunque, era condivisa con la moglie: "Anna sapeva di me, come i figli. Credo che tutti abbiamo avuto molta attenzione. Abbiamo voluto tutti bene allo stesso uomo, ma con Anna non mi sono mai vista". La Caselli ha confessato anche di non aver mai voluto che Craxi lasciasse la moglie per lei: "Quando tornava da Anna a me stava anche bene, non va beatificato, una convivenza h 24 mi avrebbe vampirizzato". Parlando del decesso di Craxi, invece, ha raccontato: "Quando è morto, ero a Milano, ricordo che mi chiamò due ore prima, ero dal parrucchiere e decisi di richiamarlo dopo, ma il telefono squillava a vuoto, così capii".

"Calcio nel cu*** e pugno in faccia". Raptus-Patrizia De Blank, botte a Marina Ripa di Meana: roba da matti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.