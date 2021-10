Oggi è un altro giorno, la figlia di Marco Liorni importunata da un uomo: "Cose gravi"

28 ottobre 2021 a

A Oggi è un altro giorno, Marco Liorni. Il conduttore di Reazione a catena ha ripercorso la sua carriera con Serena Bortone. Ampio spazio, nella puntata del 28 ottobre, è stato dato anche alla vita privata di Liorni. "Alle medie ero pazzo di una bambina, ma lei aveva un fidanzato più grande - ha rivelato su Rai 1 strappando qualche sorriso -. Una volta li ho anche pedinati, non ricordo perché, forse per sapere dove abitava lei. Io avevo dodici anni e lei è stata la mia più grande infatuazione. Il mio primo bacio l’ho dato a Daniela, poi a Cristina la mia prima moglie. Sono un monogamo".

Proprio dal matrimonio sono nati tre splendidi figli: Niccolò, Viola ed Emma. Su Emma, 17enne, il conduttore ha voluto raccontare uno spiacevole evento. La ragazza, infatti, è stata vittima di pesanti apprezzamenti in strada da parte di un uomo. "Un adulto per strada le ha detto cose molto gravi - ha confessato arrabbiato - sono sceso di casa di corsa per raggiungerlo e dirgliene quattro ma per sua fortuna non sono riuscito a raggiungerlo".

Un fatto gravissimo che Emma ha faticato a dimenticare: "Mia figlia è rimasta molto male per questa che è stata una vera e propria aggressione, una cosa orrenda. La cosa importante è stato parlarle e spiegarle l’accaduto, il perché un uomo adulto possa fare una cosa del genere. Si è sentita rassicurata dal fatto che ne abbiamo discusso molto". Un racconto che ha lasciato interdetta la stessa Bortone, indignata quanto il collega.

