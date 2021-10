La vita in diretta, Alberto Matano svela il suo dramma privato: "Mi fa molto male". Commozione in diretta

28 ottobre 2021 a

Alberto Matano per la prima volta ha raccontato un suo dramma privato al pubblico de La Vita in diretta, il programma che conduce su Rai uno. In onda va un servizio che parla di tutti gli episodi di violenza omofoba accaduti in Italia negli ultimi anni. Dopodiché la regia inquadra il volto di Matano, che è seduto al tavolo dello studio. A quel punto, dopo qualche istante di silenzio il conduttore con lo sguardo dritto in camera lascia trasparire tutta la sua commozione per quella cronaca.

Soprattutto alla luce della stroncatura del Ddl Zan e di quell'immagine di molti senatori che esultano nel momento in cui la legge contro l'omotransfobia viene bocciata.

Matano, quindi, rivolto al suo pubblico, confessa un segreto del suo passato: "Vi devo dire che storie come queste mi fanno particolarmente male perché è successo anche a me", racconta. "Quando era adolescente, l'ho provato sulla mia pelle e quindi so cosa significa. E allora", conclude il conduttore, "mi auguro che con l'aiuto di tutti su un tema così importante ci possa essere un supplemento di riflessione, lo dobbiamo anche alle persone che abbiamo appena visto".

