Otto e Mezzo. lo sfregio a Mario Draghi dalla Gruber: "Chi mi ricorda..."

Le critiche di Gad Lerner alla legge di bilancio presentata in conferenza stampa dal premier Mario Draghi: "La parte sociale della manovra è largamente indefinita. Draghi sembra Fabio Massimo il Temporeggiatore" . Così il giornalista ha definito il premier nel presentare la sua manovra e l'ha fatto come ospite di Otto e Mezzo, in onda su La7 e condotto da Lilli Gruber. Argomento principale della puntata la manovra appena presentata dal Governo.

"Draghi ha ripetuto due volte taglio della tasse, ma non sappiamo ancora quale. Come tutti i governi di unità nazionale che in Italia sono tutti durati comunque poco, avendo dentro gli opposti è impossibile fare riforme strutturali. Facciamo l'elenco degli annunci di Draghi: sulla riforma delle pensioni ha detto che su quota 102 si apre un tavolo. Sugli sgravi fiscali deciderà sul Parlamento. La riforma degli amoritzzatori sociali non è stata ancora spiegata da marzo", chiarisce Lerner.

"Mi sembra che Draghi da decisionista si mostri piuttosto simile a Quinto Fabio Massimo il Temporeggiatore, il generale romano che vinse una guerra punica", il commento critico di Lerner. "Ma allora...", reagisce la Gruber.

