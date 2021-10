Striscia la Notizia, la "sporca" truffa telefonica: "Iscritto", quanti soldi rubano con questo messaggio

29 ottobre 2021 a

a

a

Striscia la Notizia è tornata a occuparsi di truffe telefoniche. In particolare, stavolta Moreno Morello ha affrontato il caso di quei numeri a pagamento che vengono digitati dagli utenti nel tentativo di disattivare fantasiosi servizi in realtà inesistenti. L’inviato del tg satirico di Canale 5 ha quindi cercato di venire a capo della questione.

"Incompetente, devi ringraziarmi". Raptus-Cassano, insulti a Beppe Marotta: "Tutti quei leccac***"

Tutto è partito dalla segnalazione del signor Cesare di Modena, che ha ricevuto un messaggio in cui gli veniva chiesto di chiamare un numero per disattivare un servizio di abbonamento a un sito porno, che in realtà lui non aveva mai sottoscritto. Chiamando il numero, vengono subito scalati 6 euro e 10 centesimi, che rappresentano il costo fisso della chiamata. Ovviamente è caduta la linea e Cesare non è riuscito a parlare con nessuno, ma intanto i soldi li ha persi. “La regola base, quando ricevete questi messaggi - ha spiegato Fabio Galli del Codacons - non dovete assolutamente rispondere”.

Il lato B... così: la mossa proibita delle Veline, da "Striscia" un video vietato ai minori | Guarda

Ma chi c’era dietro quel numero a pagamento chiamato dal signore truffato? Una ditta individuale della provincia di Napoli, che risulta tutta chiusa e con un solo dipendente che per rispondere al telefono incassa oltre 6 euro. La storia per il signor Cesare si è conclusa bene, dato che Striscia ha fatto sì che gli venissero restituiti i soldi, con gli operatori telefonici che hanno bloccato il traffico su quel numero truffaldino e hanno segnalato la cosa a chi di competenza.

"Cosa succedeva nella sauna". Prego? Lele Adani, una bomba atomica su Christian Vieri e Hector Cuper | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.