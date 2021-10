Striscia la Notizia, bomba di Lele Adani su Christian Vieri e Hector Cuper: "Cosa succedeva in quella sauna"

29 ottobre 2021 a

Nella rubrica "Spetteguless" di questa settimana di Striscia la notizia, andata in onda il 28 ottobre su Canale 5, sul podio ci sono Romina Power e "l'amore" per Al Bano, la mano lunga di Giucas Casella e il triangolo tra Lele Adani, Bobo Vieri ed Héctor Cooper.

Al terzo posto Romina Power parla con Silvia Toffanin a Verissimo su Canale 5 : "Per una salsiccia ti devi tenere tutto il maiale", dice ricordando una battuta della nonna. "A chi avrà dato del porco di buono?", scherzano a Striscia. "Non ad Al Bano".

Al secondo posto ecco l'esibizione canora di Jucas Casella che di soppiatto fa scivolare la manina sul lato b di Francesca Cipriani. "Ha gli ormoni fuori controllo o le prova tutte per farsi notare?", si chiede il tg satirico.

Infine, al primo posto troviamo l'ex calciatore e ora commentatore sportivo Lele Adani che rivela un aneddoto su Hactor Raul Cuper e Vieri: "Ci sono state delle frizioni ma poi risolvevano tutto in sauna. Non so cosa facevano poi in sauna...":

