Striscia la Notizia, Antonio Cassano insulta Beppe Marotta: "Incompetente, devi ringraziarmi. Tutti quei leccac***"

Striscia la Notizia ha intercettato Antonio Cassano per consegnargli il diciassettesimo tapiro d’oro della sua “carriera”. Un numero impressionante, ma d’altronde l’ex fantasista di Bari vecchia non si mantiene quando parla. E così recentemente ha scatenato un uragano di polemiche per aver dichiarato, nel corso di una puntata della Bobo Tv, che secondo lui anche Francesco Totti tra vent’anni verrà dimenticato dai suoi tifosi.

Soprattutto a Roma è scattata la rivolta, anche perché Cassano aveva preso le parti del suo ex allenatore, Luciano Spalletti, dichiarando che erano stati ingiusti i fischi nei suoi confronti in occasione di Roma-Napoli, dato che con lui i giallorossi hanno vissuto stagioni fantastiche, le migliori dell’ultimo ventennio. Con quella frase su Totti ha però esagerato, e così Cassano si è beccato un altro tapiro consegnato da Valerio Staffelli: “Zeman sostiene che Totti sarà ricordato da tutti e io al massimo solo a Bari? Parla pure lui adesso, si è svegliato nell’oltretomba”.

Fantantonio ha assicurato di non avere problemi nei confronti di nessuno: “Non sono mai stato invidioso e non sono un rosicone. Ho una famiglia meravigliosa, il grano l’ho fatto, gioco a panel. In Italia ci sono troppi leccac***”. Poi una frecciata a Beppe Marotta, che lo ha definito un talento ma non un campione: “Deve dire grazie a me se è andato alla Juve, perché i risultati che ha fatto qui a Genova se li sogna ancora la notte. Ribadisco che per me è un incompetente: i giocatori della Samp manco li conosceva. È solo un grandissimo gestore della stampa”.

