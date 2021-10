Striscia la Notizia "razzista"? Vendetta brutale contro Tommaso Zorzi: video-choc con bestemmia

30 ottobre 2021 a

La satira non si può più fare. Basta una battuta come il "latte a mandorla" riferito ai cinesi che Striscia la Notizia viene accusata di razzismo. Dopo la polemica dello scorso anno contro Gerry Scotti e Michelle Hunziker, infatti, ora Tommaso Zorzi attacca Alessandro Siani per aver commentato sulle mozzarelle made in China "quando le spremi esce il latte a mandorla".

Ma da che pulpito arrivano queste accuse? Il Gabibbo, nella puntata di ieri sera 29 ottobre, ha smascherato l'influencer: "Sapete chi è davvero Tommaso Zorzi? Ora ve lo faccio vedere" e ha mandato in onda un vecchio video in cui l’ex vincitore del Gf Vip si lascia andare ad alcune imbarazzanti bestemmie, mentre fa la spesa al supermercato. Un attacco sospetto visto che Zorzi è stato un nome di punta di Mediaset fino a quando l'influencer è passato a Discovery Plus dove condurrà Drag Race.

Il popolo social intanto si scatena. I fan e i follower di Zorzi infatti hanno cominciato a insultare il programma. La tesi è che Striscia non ha argomenti in sua difesa.

