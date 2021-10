Rossano Rubicondi, strazio e profezia del Divino Otelma: "Ecco dove ci vedremo ancora"

30 ottobre 2021 a

Rossano Rubicondi è morto all’età di 49 anni. Uno dei primi a dare la sua testimonianza di affetto è stato il Divino Otelma, che ha preso parte con lui all’Isola dei Famosi, durante il secondo naufragio di Rossano. Dal suo account Instagram ha ricordato l’amico Rossano Rubicondi, recentemente scomparso, che ha preso parte con lui al reality.

Tra i due, sulle desolate spiagge del reality condotta al tempo da Simona Ventura, si era instaurato un ottimo rapporto: "Con Te stavo bene – ha scritto Otelma sul social a fianco di alcune foto che li ritrae sorridenti in Honduras - e parlavamo...eri e sei una bella persona...ci rivedremo oltre il Velo di Iside e canteremo ancora insieme. Quella è stata davvero un'Isola bella...grazie a Te (e dopo...molto pattume. A presto amico mio! #rossanorubicondi #divinootelma".

Numerosi anche i messaggi dei fan ."Facciamo progetti, viviamo di sogni, speranze, pianifichiamo il nostro futuro e poi lei dedice di mollarti, così, all'improvviso, senza guardarti in faccia. Non c'è un perché. Riposa in pace Rossano, non se l'aspettava nessuno", ha scritto Francesco su Twitter. Seguito da Silvio: "Faceva parte di quegli ultimi reality in cui non c'erano influencer e montati di testa ma gente che si metteva in gioco e viveva appieno isole o case..ricordo la sua isola e il suo fugace amore per Belen". E TwittiPe: "Credo fosse un uomo molto più profondo e sensibile del frivolo guascone che poteva sembrare all’apparenza".

