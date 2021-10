Ballando con le stelle, Milly Carlucci: "Chi giudica senza sapere". Bordata prima della diretta: Selvaggia Lucarelli che dice?

30 ottobre 2021 a

A poche ore dalla puntata di Ballando con le Stelle di questa sera, in onda su Rai 1 oggi, sabato 30 ottobre, a poche ore da una puntata in cui si dovranno fare i conti con il caso Mietta e quello di Memo Remigi (ci sarà Selvaggia Lucarelli?), ecco piovere un duro sfogo di Milly Carlucci, della padrona di casa.

Il tutto in un'intervista concessa al settimanale Voi. Colloquio a tutto campo, in cui parla della sua carriera, della Rai e anche della sua famiglia. Milly Carlucci spiega che, nonostante tutta la strada che ha fatto, non può dimenticare da dove arriva, lei e la sua forza.

"Porto nel cuore i consigli dei miei genitori, in primis quello di rispettare tutti e, al contempo, pretendere il rispetto dagli altri - premette -. Li ringrazio per avermi insegnato a non avere pregiudizi e infatti non mi piace chi giudica senza conoscere le situazioni", spara Milly Carlucci. Nessun riferimento diretto, eppure in queste parole in molti hanno colto un riferimento ai fatti di questi ultimi giorni. Una stoccata, appunto, a chi giudica "senza conoscere le situazioni".

Poi, una battuta su Al Bano Carrisi e sul lungo lavoro di Milly per convincerlo a partecipare a Ballando: "Ha ceduto per sfinimento, erano ben sedici anni che lo corteggiavo senza sosta. Finalmente, quest’anno, l'ho convinto e il suo sì rappresenta per me una grande soddisfazione", conclude Milly Carlucci. Già, missione compiuta.

