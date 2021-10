La versione di Fiorella, rovinoso flop di Fiorella Mannoia su Rai 3: ecco le cifre da incubo

30 ottobre 2021 a

a

a

Ieri sera, venerdì 29 ottobre, ecco ancora Fiorella Mannoia su canali Rai, con La versione di Fiorella, programma trisettimanale in onda su Rai 3. Si trattava della terza puntata del programma in seconda serata. Il risultato? Un flop clamoroso: si ferma al 2% di share con soli 307mila telespettatori. Insomma, un programma che... annoia. E parecchio.

"Se ti stuprano te la sei cercata". Fiorella Mannoia esplode contro la Palombelli: "Ci siamo rotte le p***e" | Guarda

La cantante che si è reinventata influencer-politica ha ideato in prima persona il programma, coprodotto con la società esterna Friends & Partners di Ferdinando Salzano e forte della direzione musicale dello stesso marito della Mannoia, il batterista Carlo Di Francesco. Ma tutto questo, evidentemente, non basta. Un programma che si presenta, Mannoia dixit, come "l'almanacco del giorno appena scorso". Un format che nelle intenzioni della conduttrice dovrebbe andare in onda fino a febbraio 2022. Ma, considerati i risultati, la circostanza non appare affatto scontata.

L'esordio era stato incoraggiante, con il 7,4% di share pari a oltre 1 milione di telespettatori. Ma dalla seconda puntata, il crollo al 2,3% con 338mila telespettatori. Ieri sera, come detto, ha fatto ancor peggio, con la complicità forse anche di un traino per certo non d'eccezione, ossia il docu-film Dia 1991-Parlare poco, che in prima serata si è fermato al 3,4% di share. Insomma, per Fiorella Mannoia si mette male: saprà risalire nelle prossime settimane? Ai posteri l'ardua sentenza.

Ci tocca ancora Fiorella Mannoia, la sorpresa rosso-grillina ai palinsesti Rai: che incubo, dove ce la ritroviamo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.