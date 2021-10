Verissimo, Raffaella Fico confessa su Balotelli: "L'umiliazione più grande", cosa l'ha costretta a fare

30 ottobre 2021 a

Uscita dal Grande Fratello Vip, Raffaella Fico è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, la trasmissione storica del sabato pomeriggio di Canale 5. Impossibile non parlare della figlia Pia e del rapporto turbolento con Mario Balotelli: “La cosa che più mi ha fatto male - ha dichiarato - è quel comunicato che fece chiedendomi il test del Dna pur sapendo che fosse sua figlia”.

“Quello mi ha fatto male - ha spiegato - perché penso sia l’umiliazione più grande che una donna possa subire nella vita”. I rapporti, però, adesso sono migliorati, non solo tra Balotelli e la figlia: “Hanno un bel rapporto, Mario stravede per lei. Si amano, fra loro basta uno sguardo. Sono felice perché anche noi abbiamo trovato il giusto equilibrio, con Mario è come se fossimo fratello e sorella, è nato un bel rapporto dopo i conflitti dei primi anni”.

Oggi Raffaella ha un nuovo compagno, con cui è molto felice: “Per Mario ho avuto un amore incondizionato, poi ho avuto altre storie. Dopo un po’ di anni ho incontrato Piero, il mio attuale fidanzato, che mi ha fatto battere di nuovo il cuore. Un altro figlio lo vorrei ma non ne abbiamo parlato, abbiamo deciso di vivere la relazione con calma”.

