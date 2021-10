Iva Zanicchi, l'indiscrezione: "Raramente accetta". Mediaset, una prima volta clamorosa

Francesco Fredella 28 ottobre 2021 a

a

a

Iva è Iva. Insuperabile. La Zanicchi, che è amata da intere generazioni, è pronta per il suo super show di due puntate in cui celebra 60 anni di carriera con tanti amici. Ci sarà anche Silvia Toffanin, moglie di Pier Silvio Berlusconi, conduttrice di Verissimo su Canale5. “Doppiamente contenta, lei raramente accetta gli inviti”, dice la Zanicchi a Nuovo Tv. "Proverò a far cantare Silvia Toffanin. Sono riuscita nell’impresa, ben più difficile, di far cantare mia nipote Virginia".

"Per una salsiccia...". Romina Power mette in imbarazzo la Toffanin, cala il silenzio

Ma nello show, che vedremo nelle prossime settimane su Canale5, c'è spazio anche per Cristiano Malgioglio e tanti altri amici del mondo della musica e della tv. E, sempre dalle ultimissime anticipazioni, si viene a sapere che nella seconda puntata ci sarà Gerry Scotti. "In pochi sanno che lui è anche un bravo cantante e ha una vera passione per Zucchero. Insieme daremo vita a un duetto dalle atmosfere blues" continua la Zanicchi su Nuovo TV.

Cesara Buonamici, "diventare suora". Una drastica svolta di vita, Toffanin a bocca aperta

Lo show della Zanicchi andrà in onda il 4 e l'11 novembre. "Poi c’è un ricordo di Ok, il prezzo è giusto!, che ho condotto per 13 anni: è parte della mia vita", aggiunge Iva chiacchierando con Tv sorrisi e canzoni. Tantissime ospiti annunciati: Rita Pavone, Fausto Leali e Lola Ponce. Iva canterà le canzoni più belle di artisti come Aznavour e Milva. Ci sarà anche un omaggio a Raffaella Carrà, scomparsa a luglio scorso. Due puntate imperdibili con le quali Mediaset celebra un'artista che da sempre è di casa a Cologno Monzese.

"Quando veniva la sera ero terrorizzato". Signorini choc a Verissimo, il racconto straziante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.